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  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
  • Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului

Body Groomer 5000 SeriesCu sistemul de ras Triple Protect

BG5480/15

4.5
| (224) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului
Beneficiază de un ras precis şi lin pe tot corpul, inclusiv în zonele intime, fără a compromite confortul pielii. Există 3 setări de lungime pentru o tundere versatilă, plus accesoriul pliabil pentru spate care ajută la zonele greu accesibile.
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Garanție extinsă

Pentru rezultate curate şi blânde cu pielea de pe tot corpul

Delicat cu pielea, îngrijire completă a corpului

  • Sistem de ras Triple Protect

  • Rezultatul? Păr tuns aproape de piele.

  • Braţ pliabil pentru spate

  • Piepteni de tuns bidirecţionali

  • 100% rezistent la apă

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.

Ras precis, uniform, cu o lungime de 0,2 mm

Ras precis, uniform, cu o lungime de 0,2 mm

Prin tăierea firelor de păr la 0,2 mm de piele, tehnologia noastră de ras îţi oferă experienţa de îngrijire atentă şi precisă de care ai nevoie. Presupune utilizarea unei site metalice de ras cu perforaţii în formă de diamant, asigurând un finisaj neted şi uniform şi lăsându-ţi pielea fină şi reîmprospătată.

Pentru acces mai bun în zonele dificile

Pentru acces mai bun în zonele dificile

Noul nostru braţ pliabil pentru spate oferă o utilizare ergonomică îmbunătăţită şi creşte semnificativ accesibilitatea pe tot corpul. Mânerul dispune de setări multiple pentru a înlesni o utilizare confortabilă din varii unghiuri.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

224

Recenzii

91%

recomandă acest produs

15/03/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent!

Am ales produsul citind recenzii despre mai multe produse din categoria sa. L-am folosit de doua ori si corespunde foarte bine descrierilor. Recomand cu incredere!

Avantaje

Nu ciupeste, raneste sau sa te intepe lamele. Il poti folosi si sub dus.

Dezavantaje

N-am gasit pana acum .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/02/2024

România

România

Cumpărător verificat

Un produs realizat bine

Am ales aparatul de la Philips pentru că am avut unul tot de la același producător, timp de 10 ani, și am fost foarte mulțumit. Sper că și acesta să funcționeze tot atâta timp.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

11/07/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun! Top! Excelent

Este ușor de folosit, nu agata, pielea rămâne fina, intr-un cuvânt este minunat!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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Referințe

  1. Opţiunea de încărcare rapidă oferă suficientă putere pentru o sesiune de tundere

  2. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare