Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Garanție extinsă
Sistem de ras Triple Protect
Rezultatul? Păr tuns aproape de piele.
Braţ pliabil pentru spate
Piepteni de tuns bidirecţionali
100% rezistent la apă
Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.
Prin tăierea firelor de păr la 0,2 mm de piele, tehnologia noastră de ras îţi oferă experienţa de îngrijire atentă şi precisă de care ai nevoie. Presupune utilizarea unei site metalice de ras cu perforaţii în formă de diamant, asigurând un finisaj neted şi uniform şi lăsându-ţi pielea fină şi reîmprospătată.
Noul nostru braţ pliabil pentru spate oferă o utilizare ergonomică îmbunătăţită şi creşte semnificativ accesibilitatea pe tot corpul. Mânerul dispune de setări multiple pentru a înlesni o utilizare confortabilă din varii unghiuri.
4.5
din 5
224
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Vartilas
15/03/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent!
Am ales produsul citind recenzii despre mai multe produse din categoria sa. L-am folosit de doua ori si corespunde foarte bine descrierilor. Recomand cu incredere!
Avantaje
Nu ciupeste, raneste sau sa te intepe lamele. Il poti folosi si sub dus.
Dezavantaje
N-am gasit pana acum .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Sorel și fiul
04/02/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs realizat bine
Am ales aparatul de la Philips pentru că am avut unul tot de la același producător, timp de 10 ani, și am fost foarte mulțumit. Sper că și acesta să funcționeze tot atâta timp.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Showstyle
11/07/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun! Top! Excelent
Este ușor de folosit, nu agata, pielea rămâne fina, intr-un cuvânt este minunat!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Opţiunea de încărcare rapidă oferă suficientă putere pentru o sesiune de tundere
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare