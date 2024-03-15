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Producție oprită
3 piepteni ataşabili, 3-5-7 mm
Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului
Utilizare fără fir 60 min., încărcare 1 oră
Accesoriu pentru acces la spate
Acum poţi îngriji cu încredere orice zonă a corpului cu un singur instrument. Creat pentru bărbaţi, acest aparat de îngrijire Philips pentru întregul corp taie părul la 3 lungimi diferite pentru rezultate precise şi uniforme pe spate, umeri, piept, abdomen, axile, braţe, zona inghinală şi picioare.
Elimină părul de pe spate într-un mod convenabil. Acest accesoriu a fost proiectat special pentru îngrijirea convenabilă a spatelui.
Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea de tăieturi şi ciupituri în timpul raderii.
4.5
din 5
224
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Vartilas
15/03/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent!
Am ales produsul citind recenzii despre mai multe produse din categoria sa. L-am folosit de doua ori si corespunde foarte bine descrierilor. Recomand cu incredere!
Avantaje
Nu ciupeste, raneste sau sa te intepe lamele. Il poti folosi si sub dus.
Dezavantaje
N-am gasit pana acum .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Sorel și fiul
04/02/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs realizat bine
Am ales aparatul de la Philips pentru că am avut unul tot de la același producător, timp de 10 ani, și am fost foarte mulțumit. Sper că și acesta să funcționeze tot atâta timp.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Showstyle
11/07/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun! Top! Excelent
Este ușor de folosit, nu agata, pielea rămâne fina, intr-un cuvânt este minunat!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă