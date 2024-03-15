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  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
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  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
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  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală

Producție oprită

Bodygroom Series 5000Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

BG5020/15

4.5
| (224) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală
The Series 5000 is designed to power through hair without compromise on skin comfort, even in hard-to-reach areas like the back. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim with the 3, 5 or 7mm length combs.
Vezi toate beneficiile

Urmărirea conturului 2D cu tehnologie Skin Protect

Îngrijire corporală completă, sigură chiar şi în zona inghinală

  • 3 piepteni ataşabili, 3-5-7 mm

  • Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului

  • Utilizare fără fir 60 min., încărcare 1 oră

  • Accesoriu pentru acces la spate

Îngrijirea întregului corp într-un singur produs

Îngrijirea întregului corp într-un singur produs

Acum poţi îngriji cu încredere orice zonă a corpului cu un singur instrument. Creat pentru bărbaţi, acest aparat de îngrijire Philips pentru întregul corp taie părul la 3 lungimi diferite pentru rezultate precise şi uniforme pe spate, umeri, piept, abdomen, axile, braţe, zona inghinală şi picioare.

Îngrijirea acelor locuri greu accesibile cu accesoriul pentru spate

Îngrijirea acelor locuri greu accesibile cu accesoriul pentru spate

Elimină părul de pe spate într-un mod convenabil. Acest accesoriu a fost proiectat special pentru îngrijirea convenabilă a spatelui.

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea de tăieturi şi ciupituri în timpul raderii.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

224

Recenzii

91%

recomandă acest produs

15/03/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent!

Am ales produsul citind recenzii despre mai multe produse din categoria sa. L-am folosit de doua ori si corespunde foarte bine descrierilor. Recomand cu incredere!

Avantaje

Nu ciupeste, raneste sau sa te intepe lamele. Il poti folosi si sub dus.

Dezavantaje

N-am gasit pana acum .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/02/2024

România

România

Cumpărător verificat

Un produs realizat bine

Am ales aparatul de la Philips pentru că am avut unul tot de la același producător, timp de 10 ani, și am fost foarte mulțumit. Sper că și acesta să funcționeze tot atâta timp.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

11/07/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun! Top! Excelent

Este ușor de folosit, nu agata, pielea rămâne fina, intr-un cuvânt este minunat!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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