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  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului
  • Îngrijire lină şi fără efort a corpului

Body Groomer 3000 SeriesCu sistemul de rasTriple Protect

BG3480/15

4.4
| (336) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Îngrijire lină şi fără efort a corpului
Beneficiază de îngrijirea fără efort a corpului cu un confort ridicat pentru piele. Sistemul de ras Triple Protect asigură un ras precis şi lin, chiar şi în zonele sensibile, în timp ce pieptenele de 2 sau 3 mm oferă un aspect definit şi tuns.
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Garanție extinsă

Pentru rezultate precise şi confortabile

Îngrijire lină şi fără efort a corpului

  • Sistem de ras Triple Protect

  • Rezultatul? Păr tuns aproape de piele.

  • Piepteni de tuns bidirecţionali

  • 100% rezistent la apă

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.

Ras precis, uniform, cu o lungime de 0,2 mm

Ras precis, uniform, cu o lungime de 0,2 mm

Prin tăierea firelor de păr la 0,2 mm de piele, tehnologia noastră de ras îţi oferă experienţa de îngrijire atentă şi precisă de care ai nevoie. Presupune utilizarea unei site metalice de ras cu perforaţii în formă de diamant, asigurând un finisaj neted şi uniform şi lăsându-ţi pielea fină şi reîmprospătată.

Piepteni ataşabili pentru tunderea părului în orice direcţie

Piepteni ataşabili pentru tunderea părului în orice direcţie

Cu pieptenii bidirecționali de 2 și 3 tunzi în orice direcţie, asigurând o îngrijire eficientă şi fără efort pe tot corpul, chiar şi în zonele intime.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

336

Recenzii

90%

recomandă acest produs

11/06/2026

România

România

Achiziție noua

Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

21/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produsul mai mult decât ok

Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea

Avantaje

Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză

Dezavantaje

Nu am găsit încă, să vedem în timp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Da , foarte bun !!!

Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.

Avantaje

Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.

Dezavantaje

Nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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Referințe

  1. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare