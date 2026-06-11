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Sistem de ras Triple Protect
Rezultatul? Păr tuns aproape de piele.
Piepteni de tuns bidirecţionali
100% rezistent la apă
Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.
Prin tăierea firelor de păr la 0,2 mm de piele, tehnologia noastră de ras îţi oferă experienţa de îngrijire atentă şi precisă de care ai nevoie. Presupune utilizarea unei site metalice de ras cu perforaţii în formă de diamant, asigurând un finisaj neted şi uniform şi lăsându-ţi pielea fină şi reîmprospătată.
Cu pieptenii bidirecționali de 2 și 3 tunzi în orice direcţie, asigurând o îngrijire eficientă şi fără efort pe tot corpul, chiar şi în zonele intime.
4.4
din 5
336
Recenzii
90%
recomandă acest produs
NeroAlba
11/06/2026
România
Achiziție noua
Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect
Date of Use 2026-06-11
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect
Date of Use 2026-06-11
UCraiova
21/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul mai mult decât ok
Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea
Avantaje
Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză
Dezavantaje
Nu am găsit încă, să vedem în timp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
04/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Da , foarte bun !!!
Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.
Avantaje
Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.
Dezavantaje
Nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare