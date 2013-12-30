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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1837/12

1

| (1) Recenzie

Savuraţi-vă muzica oriunde mergeţi

Design comod şi cu stil, bucuraţi-vă de muzică din surse diferite, precum USB Direct, MP3-CD, radio.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi-vă muzica oriunde mergeţi

  • Design elegant

  • USB

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

Acest review a fost făcut pentru AZ1837 Bumbox CD

Acest review a fost făcut pentru AZ1837 Bumbox CD

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