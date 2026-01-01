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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1133/12

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem suplu şi elegant, veţi putea asculta muzica MP3 preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • Design elegant

  • MP3-CD

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.

Mufă pentru căşti stereo pentru o audiţie muzicală superioară

Conectează-ţi căştile la acest dispozitiv Philips pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doreşti. Te poţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la acest dispozitiv.

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