Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.