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Producție oprită
Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.
Ascultă muzica wireless, cu sunet de înaltă fidelitate la boxa Hi-Fi wireless Philips Fidelio. Transmite muzica fără efort cu 4 drivere Hi-Fi, pentru a oferi o experienţă muzicală puternică şi complet captivantă.
Sunet stereo de înaltă fidelitate
60 W, 4 boxe Hi-Fi
Analog-in
Disponibil în Apple Store şi în Magazinul Google Play, aplicaţia detectează automat dispozitive mobile şi alte dispozitive compatibile, conectate la reţeaua ta Wi-Fi de acasă, oferindu-ţi control instant asupra muzicii. Controlează redarea muzicii, setările de volum şi de sunet, obţinând acces la servicii muzicale online şi la posturi radio pe Internet de pe orice dispozitiv, oriunde.
Boxa este prevăzută cu drivere Hi-Fi profesionale cu unghiuri speciale, proiectate pentru a produce un câmp sonor de maximă amplitudine şi profunzime. Poziţionarea driverelor oferă o calitate dinamică fără precedent a sunetelor, indiferent de poziţia în care vă aflaţi în cameră. De asemenea, designul unic permite adaptarea discretă a boxelor la designul interior.
O conexiune suplimentară line-in permite conectarea de surse muzicale externe la sistemul Philips, în afara opţiuni wireless. Pur şi simplu conectaţi boxele la mufa line-in, audio-out sau de căşti a oricărui player media - de exemplu, playerul CD/DVD, televizorul sau playerul MP3
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Napster este disponibil numai în Germania şi în Marea Britanie.