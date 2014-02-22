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Producție oprită

Philips FidelioBoxă Hi-Fi wireless A5

AW5000/10

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.

Ascultă muzica wireless, cu sunet de înaltă fidelitate la boxa Hi-Fi wireless Philips Fidelio. Transmite muzica fără efort cu 4 drivere Hi-Fi, pentru a oferi o experienţă muzicală puternică şi complet captivantă.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.

  • Sunet stereo de înaltă fidelitate

  • 60 W, 4 boxe Hi-Fi

  • Analog-in

AirStudio+ Lite pentru controlul muzicii de la dispozitivul mobil

AirStudio+ Lite pentru controlul muzicii de la dispozitivul mobil

Disponibil în Apple Store şi în Magazinul Google Play, aplicaţia detectează automat dispozitive mobile şi alte dispozitive compatibile, conectate la reţeaua ta Wi-Fi de acasă, oferindu-ţi control instant asupra muzicii. Controlează redarea muzicii, setările de volum şi de sunet, obţinând acces la servicii muzicale online şi la posturi radio pe Internet de pe orice dispozitiv, oriunde.

Boxă în unghiuri pentru un sunet stereo mai amplu

Boxă în unghiuri pentru un sunet stereo mai amplu

Boxa este prevăzută cu drivere Hi-Fi profesionale cu unghiuri speciale, proiectate pentru a produce un câmp sonor de maximă amplitudine şi profunzime. Poziţionarea driverelor oferă o calitate dinamică fără precedent a sunetelor, indiferent de poziţia în care vă aflaţi în cameră. De asemenea, designul unic permite adaptarea discretă a boxelor la designul interior.

Audio line-in

Audio line-in

O conexiune suplimentară line-in permite conectarea de surse muzicale externe la sistemul Philips, în afara opţiuni wireless. Pur şi simplu conectaţi boxele la mufa line-in, audio-out sau de căşti a oricărui player media - de exemplu, playerul CD/DVD, televizorul sau playerul MP3

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu AWARD-961310

Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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Referințe

  1. Napster este disponibil numai în Germania şi în Marea Britanie.