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Producție oprită
AW3000/10
Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.
Ascultă muzica wireless, cu sunet de înaltă fidelitate, la boxa Hi-Fi wireless Philips Fidelio. Redă muzica wireless cu ajutorul celor 4 difuzoare Hi-Fi, pentru a beneficia de o experienţă muzicală captivantă de la o boxă compactă.
Sunet stereo de înaltă fidelitate
36 W, 4 drivere Hi-Fi
Analog-in
Disponibil în Apple Store şi în Magazinul Google Play, aplicaţia detectează automat dispozitive mobile şi alte dispozitive compatibile, conectate la reţeaua ta Wi-Fi de acasă, oferindu-ţi control instant asupra muzicii. Controlează redarea muzicii, setările de volum şi de sunet, obţinând acces la servicii muzicale online şi la posturi radio pe Internet de pe orice dispozitiv, oriunde.
Boxa este prevăzută cu drivere Hi-Fi profesionale cu unghiuri speciale, proiectate pentru a produce un câmp sonor de maximă amplitudine şi profunzime. Poziţionarea driverelor oferă o calitate dinamică fără precedent a sunetelor, indiferent de poziţia în care vă aflaţi în cameră. De asemenea, designul unic permite adaptarea discretă a boxelor la designul interior.
O conexiune suplimentară line-in permite conectarea de surse muzicale externe la sistemul Philips, în afara opţiuni wireless. Pur şi simplu conectaţi boxele la mufa line-in, audio-out sau de căşti a oricărui player media - de exemplu, playerul CD/DVD, televizorul sau playerul MP3
Premii
3.0
din 5
3
Recenzii
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Acest review a fost făcut pentru AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Acest review a fost făcut pentru AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster este disponibil numai în Germania şi în Marea Britanie.