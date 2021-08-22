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  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
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  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
  • Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin

Producție oprită

AquaTouchaparat de bărbierit electric umed şi uscat

AT750/16

4.5
| (278) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin
Etanşarea Aquatec a aparatului de bărbierit de la Philips asigură un bărbierit uscat, confortabil şi un bărbierit umed plin de prospeţime. Pentru utilizarea umedă folosiţi gel sau spumă de ras pentru confortul pielii. Bucuraţi-vă acum de un bărbierit plin de prospeţime, fără a vă face griji legate de deteriorarea pielii.
Vezi toate beneficiile

bărbierit umed cu gel sau spumă de ras

Protecţie excepţională a pielii, bărbierit lin

  • Super Lift&Cut

  • Capete flexibile

Optimizat pentru utilizarea cu gel sau spumă, pentru un confort îmbunătăţit al pielii

Optimizat pentru utilizarea cu gel sau spumă, pentru un confort îmbunătăţit al pielii

Etanşare Aquatec pentru un bărbierit uscat confortabil şi un bărbierit umed revigorant. Optimizat pentru utilizare cu gel sau spumă de bărbierit, pentru confort sporit al pielii, chiar şi la duş.

Alunecă uşor peste curbele feţei

Alunecă uşor peste curbele feţei

Capetele de protecţie rotunjite, cu nivel redus de frecare, se ajustează pe curbele feţei tale, pentru a limita rănirea pielii.

Pentru un bărbierit precis şi confortabil

Pentru un bărbierit precis şi confortabil

Pentru un bărbierit precis, sistemul de lame duble, integrat în aparatul electric de ras Philips, ridică firele de păr pentru un bărbierit de precizie şi confortabil.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

278

Recenzii

93%

recomandă acest produs

22/08/2021

România

România

Angajat Philips

Excelent

[Employee of philipsglobal] A funcționat impecabil foarte mulți ani. Vreo 5-6 ani!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT750/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT750/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat

29/08/2019

România

România

Absolut fabulos!

Am primit unul cadou în anul 2010, îl folosesc la fiecare 2 zile de 9 (nouă) ani!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT880/44 wet and dry electric razor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AT880/44 wet and dry electric razor

07/05/2019

România

România

Super

Îl folosesc zilnic de 7 luni,este super. Îl folosesc umed,chiar cu un pic de spuma,rasul durează foarte puțin și este eficien,rămâne o fata neteda și curată. Recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT890/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT890/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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