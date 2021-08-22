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Super Lift&Cut
Capete flexibile
Etanşare Aquatec pentru un bărbierit uscat confortabil şi un bărbierit umed revigorant. Optimizat pentru utilizare cu gel sau spumă de bărbierit, pentru confort sporit al pielii, chiar şi la duş.
Capetele de protecţie rotunjite, cu nivel redus de frecare, se ajustează pe curbele feţei tale, pentru a limita rănirea pielii.
Pentru un bărbierit precis, sistemul de lame duble, integrat în aparatul electric de ras Philips, ridică firele de păr pentru un bărbierit de precizie şi confortabil.
4.5
din 5
278
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Danini
22/08/2021
România
Angajat Philips
Excelent
[Employee of philipsglobal] A funcționat impecabil foarte mulți ani. Vreo 5-6 ani!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT750/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT750/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Mihael
29/08/2019
România
Absolut fabulos!
Am primit unul cadou în anul 2010, îl folosesc la fiecare 2 zile de 9 (nouă) ani!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT880/44 wet and dry electric razor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AT880/44 wet and dry electric razor
Zima
07/05/2019
România
Super
Îl folosesc zilnic de 7 luni,este super. Îl folosesc umed,chiar cu un pic de spuma,rasul durează foarte puțin și este eficien,rămâne o fata neteda și curată. Recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT890/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AquaTouch AT890/16 aparat de bărbierit electric umed şi uscat