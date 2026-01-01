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Producție oprită

boxă cu andocare wireless

AS130/12

Transmiteţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android

Boxa AS130 redă muzică de înaltă calitate prin Bluetooth şi vă poate încărca telefonul Android cât ai clipi.

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Transmiteţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android

  • Bluetooth®

  • pentru Android

  • 6W

FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu orice telefon Android

Versiunea îmbunătăţită Philips FlexiDock este echipată cu un conector micro USB, perfect pentru orice telefon cu Android. Mecanismul de andocare se potriveşte perfect cu telefonul dvs. cu Android, graţie designului cu margini rotunjite netede al conectorului. Oferă posibilitatea de reglare maximă. Pur şi simplu glisaţi conectorul la stânga sau la dreapta sau rotiţi-l pentru a se potrivi cu orice locaţie sau orientare a portului micro USB al telefonului dvs. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverşi producători şi care nu au o poziţie şi o orientare standard pentru conectorul micro USB.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Mini-aplicaţie cu sincronizare facilă prin Bluetooth pentru telefoanele Android

Fiind disponibilă pentru descărcare de pe Google Play, mini-aplicaţia pentru conectare audio cu Bluetooth de la Philips vă permite să vă conectaţi şi să vă sincronizaţi cu uşurinţă dispozitivul mobil la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. Atingeţi mini-aplicaţia pentru a adăuga, sincroniza şi a vă conecta automat la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. După sincronizare, puteţi de asemenea redenumi şi modifica pictogramele. Această mini-aplicaţie vă permite să deţineţi mai multe dispozitive audio Philips, facilitând comutarea între diferite dispozitive cu Bluetooth. Pur şi simplu atingeţi pentru a selecta dispozitivul Philips dorit şi începeţi redarea.

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