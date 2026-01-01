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Producție oprită

staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Treziţi-vă cu o muzică excelentă

Redaţi şi încărcaţi-vă dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin intermediul conectorului Lightning şi obţineţi un sunet bogat şi clar. Acest radio şic cu ceas cu alarmă dispune de un port USB suplimentar care vă permite să încărcaţi mai multe dispozitive simultan şi vă dă deşteptarea la timp

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cu această staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad

Treziţi-vă cu o muzică excelentă

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pentru încărcare

  • 8 W, FM, Alarmă dublă

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat şi clar

Putere totală de ieşire de 8 W RMS

Putere totală de ieşire de 8 W RMS

Acest sistem are o putere de ieşire de 8 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată medie, o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, pentru puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai mare puterea, cu atât este mai bună puterea sonoră emisă de boxă.

Specificaţii tehnice

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