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Producție oprită
AJ7040D/12
Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.
Începeţi fiecare zi cu muzica dvs. preferată de pe iPod/iPhone. Cu boxe Bass Reflex, acest sistem de andocare elegant oferă un bas intens şi un sunet puternic . Dacă preferaţi, treziţi-vă cu radio-ul sau o sonerie cu alarmă dublă.
Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.
Cu telecomanda Philips all-in-one, acum puteţi parcurge uşor sute de melodii pe sistemul muzical Philips şi iPod/iPhone cu o simplă apăsare a telecomenzii. Informaţiile afişate sunt listate în funcţie de lista de melodii, album, interpret, gen muzical sau melodie şi permit navigarea rapidă şi simplă prin sute de fişiere. Permite operarea cu o singură mână şi garantează o experienţă unică.
Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar şi cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone aşa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.
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