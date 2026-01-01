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Producție oprită

staţie de andocare pentru iPod/iPhone

AJ7040D/12

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

Începeţi fiecare zi cu muzica dvs. preferată de pe iPod/iPhone. Cu boxe Bass Reflex, acest sistem de andocare elegant oferă un bas intens şi un sunet puternic . Dacă preferaţi, treziţi-vă cu radio-ul sau o sonerie cu alarmă dublă.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu sunetul excepţional de pe iPodul/iPhone-ul dvs.

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră şi partenerul vă puteţi trezi la ore diferite

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. şi a doua oră pentru trezirea partenerului.

Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. şi iPod/iPhone

Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. şi iPod/iPhone

Cu telecomanda Philips all-in-one, acum puteţi parcurge uşor sute de melodii pe sistemul muzical Philips şi iPod/iPhone cu o simplă apăsare a telecomenzii. Informaţiile afişate sunt listate în funcţie de lista de melodii, album, interpret, gen muzical sau melodie şi permit navigarea rapidă şi simplă prin sute de fişiere. Permite operarea cu o singură mână şi garantează o experienţă unică.

Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar şi în carcasă

Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar şi în carcasă

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar şi cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone aşa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.

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