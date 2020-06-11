Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
AEA2700/12
Conectează până la 3 smartphone-uri simultan
Adaptorul Philips Bluetooth® cu MULTIPAIR îţi transformă sistemul de boxe Hi-Fi/PC într-un sistem audio wireless. Pur şi simplu conectează adaptorul la fluxul de muzică wireless de la maximum trei smartphone-uri, tablete şi dispozitive compatibile Bluetooth.
Receptor de muzică prin Bluetooth®
cu MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC şi NFC
Ieşire digitală
Asociază până la 3 dispozitive inteligente astfel încât să poţi transmite muzică de pe orice dispozitiv doreşti, fără să-ţi baţi capul cu dezasocierea şi reasocierea. Pentru a reda o melodie pe un dispozitiv diferit, alege-l pur şi simplu şi apasă pe redare. Melodia de pe dispozitivul original se va opri şi îi va lua locul noua melodie, perfect pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau doar pentru a reda melodii diferite stocate pe dispozitive diferite. Lasă prietenii şi familia să se asocieze concomitent, astfel încât să poţi schimba rapid între muzica fiecăruia.
Fiecare iubitor de muzică are un serviciu de muzică sau aplicaţii de radio online pe dispozitivele sale mobile. Acum le puteţi reda direct pe sistemul dvs. Hi-Fi.
Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este adus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth® utilizează codecul SBC, care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiţi şi nemulţumiţi. Cu toate acestea, adaptorul Hi-Fi este echipat cu tehnologia wireless Bluetooth® (aptX® şi AAC) de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic şi de o claritate excepţională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete şi alte dispozitive Android™ şi Apple iOS, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriţi. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.
4.4
din 5
12
Recenzii
Gabriel S
11/06/2020
România
Cumpărător verificat
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Avantaje
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Data utilizării 2019-05-11
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Data utilizării 2019-05-11
mihaigv
25/12/2015
România
best improve for my receiver
Sunet impecabil, conectare rapida. Demult doream sa transmit muzica din telefoane, tablete direct in receiver-ul meu vechi fara network. :( Un plus important este multipair-ul ca sa nu stai sa imperechezi/desperechezi alt aparat. Comuti intre melodiile telefoanelor instant. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®
MikeAAC
27/03/2018
Magyarország
Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.
Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Bluetooth® adapter
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Bluetooth® adapter