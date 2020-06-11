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Producție oprită

Adaptor Bluetooth®

AEA2700/12

4.4

| (12) Recenzii

Conectează până la 3 smartphone-uri simultan

Adaptorul Philips Bluetooth® cu MULTIPAIR îţi transformă sistemul de boxe Hi-Fi/PC într-un sistem audio wireless. Pur şi simplu conectează adaptorul la fluxul de muzică wireless de la maximum trei smartphone-uri, tablete şi dispozitive compatibile Bluetooth.

Vezi toate beneficiile

Conectează până la 3 smartphone-uri simultan

  • Receptor de muzică prin Bluetooth®

  • cu MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC şi NFC

  • Ieşire digitală

Schimbă muzică instant între 3 dispozitive cu MULTIPAIR

Schimbă muzică instant între 3 dispozitive cu MULTIPAIR

Asociază până la 3 dispozitive inteligente astfel încât să poţi transmite muzică de pe orice dispozitiv doreşti, fără să-ţi baţi capul cu dezasocierea şi reasocierea. Pentru a reda o melodie pe un dispozitiv diferit, alege-l pur şi simplu şi apasă pe redare. Melodia de pe dispozitivul original se va opri şi îi va lua locul noua melodie, perfect pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau doar pentru a reda melodii diferite stocate pe dispozitive diferite. Lasă prietenii şi familia să se asocieze concomitent, astfel încât să poţi schimba rapid între muzica fiecăruia.

Transmiteţi aplicaţii de muzică de pe smatphone-ul sau tableta dvs. pe Hi-Fi

Transmiteţi aplicaţii de muzică de pe smatphone-ul sau tableta dvs. pe Hi-Fi

Fiecare iubitor de muzică are un serviciu de muzică sau aplicaţii de radio online pe dispozitivele sale mobile. Acum le puteţi reda direct pe sistemul dvs. Hi-Fi.

Streaming de muzică Bluetooth® (aptX® şi AAC) de înaltă fidelitate

Streaming de muzică Bluetooth® (aptX® şi AAC) de înaltă fidelitate

Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este adus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth® utilizează codecul SBC, care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiţi şi nemulţumiţi. Cu toate acestea, adaptorul Hi-Fi este echipat cu tehnologia wireless Bluetooth® (aptX® şi AAC) de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic şi de o claritate excepţională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete şi alte dispozitive Android™ şi Apple iOS, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriţi. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

12

Recenzii

4
1

11/06/2020

România

România

Cumpărător verificat

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Avantaje

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Data utilizării 2019-05-11

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Data utilizării 2019-05-11

25/12/2015

România

România

best improve for my receiver

Sunet impecabil, conectare rapida. Demult doream sa transmit muzica din telefoane, tablete direct in receiver-ul meu vechi fara network. :( Un plus important este multipair-ul ca sa nu stai sa imperechezi/desperechezi alt aparat. Comuti intre melodiile telefoanelor instant. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Adaptor Bluetooth®

27/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.

Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Bluetooth® adapter

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AEA2700 Bluetooth® adapter

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