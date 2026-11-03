Coş de cumpărături

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Radio portabil

AE6790/00

Radio digital în mişcare

Radio digital de buzunar supercompact, cu 20 de posturi presetate şi selectare automată a postului.

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cu 20 de posturi de radio presetate

Radio digital în mişcare

  • FM/MW, Acord digital

  • 20 de posturi presetate

  • Căşti stereo

  • Funcţionare cu baterii

Funcţie ceas integrată

Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când radioul este oprit, afişajul ceasului se activează pentru comoditate sporită.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Dimensiune mică, pentru portabilitate

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Specificaţii tehnice

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