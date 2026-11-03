Coş de cumpărături

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Producție oprită
AE6790/00
Radio digital în mişcare
Radio digital de buzunar supercompact, cu 20 de posturi presetate şi selectare automată a postului.
FM/MW, Acord digital
20 de posturi presetate
Căşti stereo
Funcţionare cu baterii
Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când radioul este oprit, afişajul ceasului se activează pentru comoditate sporită.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
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