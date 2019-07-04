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Producție oprită

ADR610Cameră de înregistrare în timpul condusului auto

ADR61BLX1

2.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum

Bucură-te de un condus protejat, camera Philips de înregistrare în timpul condusului te va proteja în cazul unor evenimente neaşteptate. Bazează-te pe funcţii automate şi performanţă video excelentă pentru a-ţi oferi dovezi extrem de clare când ai nevoie de ele.

Vezi toate beneficiile

cu detecţia coliziunilor şi alertă în caz de oboseală

Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum

  • Full HD 1080p

  • Detecţie automată a coliziunii

  • Ind oboseală şi avert şoferului

Înregistrare automată la pornirea vehiculului

Înregistrare automată la pornirea vehiculului

Imediat ce porneşti vehiculul, camera de înregistrare în timpul condusului intră în funcţiune automat.

Detectarea coliziunilor şi înregistrarea automată a situaţiilor de urgenţă

Detectarea coliziunilor şi înregistrarea automată a situaţiilor de urgenţă

În caz de coliziune, o înregistrare a situaţiei de urgenţă este salvată automat pentru a proteja dovezile şi a împiedica suprascrierea.

Ind oboseală şi avert şoferului

Ind oboseală şi avert şoferului

Indicele de oboseală indică evoluţia stării de oboseală a şoferului şi va genera un mesaj vizual şi acustic de avertizare atunci când şoferul trebuie să se odihnească.

Specificaţii tehnice

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2.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2

04/07/2019

Україна

Україна

Дизайн

Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

13/11/2016

Polska

Polska

Nie nadaje się

Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.

Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy

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