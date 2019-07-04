Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Protectorul tău personal pentru siguranţă la drum
Bucură-te de un condus protejat, camera Philips de înregistrare în timpul condusului te va proteja în cazul unor evenimente neaşteptate. Bazează-te pe funcţii automate şi performanţă video excelentă pentru a-ţi oferi dovezi extrem de clare când ai nevoie de ele.
Full HD 1080p
Detecţie automată a coliziunii
Ind oboseală şi avert şoferului
Imediat ce porneşti vehiculul, camera de înregistrare în timpul condusului intră în funcţiune automat.
În caz de coliziune, o înregistrare a situaţiei de urgenţă este salvată automat pentru a proteja dovezile şi a împiedica suprascrierea.
Indicele de oboseală indică evoluţia stării de oboseală a şoferului şi va genera un mesaj vizual şi acustic de avertizare atunci când şoferul trebuie să se odihnească.
2.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
dufi
04/07/2019
Україна
Дизайн
Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
DanielM
13/11/2016
Polska
Nie nadaje się
Działa 3 miesiące i padła. Najpierw karta a potem całe urządzenie.
Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy
Acest review a fost făcut pentru ADR610 ADR61BLX1 Samochodowy wideorejestrator jazdy