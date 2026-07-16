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  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
  • Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie

PureProtect Pet seria 3000Purificator inteligent pentru animale de companie

AC3360/11

5
| (21) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie
Împărțirea casei cu animalele de companie aduce iubire, dar și dezordine. Purificatorul Philips pentru animale de companie captează eficient părul și neutralizează mirosurile comune ale animalelor. Funcționarea silențioasă și designul prietenos pentru animale creează un cămin mai curat și mai liniștit pentru tine și animalele tale.
Vezi toate beneficiile

Inteligent, silențios și creat pentru viața cu animale de companie

Captează eficient părul și mirosurile animalelor de companie

  • Conceput pentru case cu animale de companie

  • Vizează 5 mirosuri principale asociate animalelor

  • Filtru HEPA, carbon activ, formulă de captare a mirosurilor

  • Design sigur pentru animalele de companie

Elimină >90 % din părul de animale în suspensie în mai puțin de 1 oră

Elimină >90 % din părul de animale în suspensie în mai puțin de 1 oră

Dacă locuiești cu animale de companie, știi cât de repede se acumulează părul acestora. Acest purificator pentru animale folosește fluxul de aer circular și efectul Bernoulli pentru a ridica și a capta atât părul plutitor, cât și pe cel depus, eliminând peste 90 % în mai puțin de o oră (1) pentru o casă mai curată cu mai puțin efort.

Îndepărtează eficient mirosurile de animale

Îndepărtează eficient mirosurile de animale

Stratul de Carbon Activ al purificatorului pentru animale de companie, cu formula Odor-Trap, captează și neutralizează 5 mirosuri comune de animale (2), inclusiv mirosurile de la deșeuri, blană umedă, boluri de mâncare și litiere. Acest lucru ajută casa ta să rămână proaspătă și primitoare.

Puternic, chiar și în încăperi mai mari

Puternic, chiar și în încăperi mai mari

Cu un CADR de 400 m3/h (3), acest purificator pentru animale oferă un flux puternic de aer care îndepărtează părul, mirosurile și alergenii în câteva minute. Purifică eficient încăperi de până la 104 m2 (3), fiind perfect pentru livinguri, dormitoare sau orice spațiu împărțit cu animalele de companie.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

21

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

16/07/2026

Latvija

Latvija

Angajat Philips

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Avantaje

Vaikne, ilus disain

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

30/06/2026

Eesti

Eesti

Väga ilus ja efektiivne

Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!

Avantaje

ilus, võtab vähe ruumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

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Referințe

  1. (1)Eliminarea părului depus, testată de laboratorul intern într-o cameră de 30m³ folosind modul Pet. Rata de particule în aer: testată de laborator extern în cameră de 3m³ cu modul Pet. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, tipul și numărul de animale.

  2. (2) Testat de laborator extern într-o cameră de 30m³ folosind modul Turbo timp de 1h. Cele cinci tipuri de mirosuri asociate animalelor se referă la: hidrogen sulfurat, amoniac, metantiol, acid acetic și trimetilamină.

  3. (3) CADR testat conform GB/T18801-2022. Suprafața adecvată de purificare calculată conform standardului NRCC-54013.

  4. (4) Din aerul care trece prin filtru, testat conform DIN71460 cu aerosoli NaCl de 0,003 µm.

  5. (5) Presiune sonoră, IEC 60704, la 1,5 m.