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Conceput pentru case cu animale de companie
Vizează 5 mirosuri principale asociate animalelor
Filtru HEPA, carbon activ, formulă de captare a mirosurilor
Design sigur pentru animalele de companie
Dacă locuiești cu animale de companie, știi cât de repede se acumulează părul acestora. Acest purificator pentru animale folosește fluxul de aer circular și efectul Bernoulli pentru a ridica și a capta atât părul plutitor, cât și pe cel depus, eliminând peste 90 % în mai puțin de o oră (1) pentru o casă mai curată cu mai puțin efort.
Stratul de Carbon Activ al purificatorului pentru animale de companie, cu formula Odor-Trap, captează și neutralizează 5 mirosuri comune de animale (2), inclusiv mirosurile de la deșeuri, blană umedă, boluri de mâncare și litiere. Acest lucru ajută casa ta să rămână proaspătă și primitoare.
Cu un CADR de 400 m3/h (3), acest purificator pentru animale oferă un flux puternic de aer care îndepărtează părul, mirosurile și alergenii în câteva minute. Purifică eficient încăperi de până la 104 m2 (3), fiind perfect pentru livinguri, dormitoare sau orice spațiu împărțit cu animalele de companie.
5.0
din 5
21
Recenzii
100%
recomandă acest produs
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Angajat Philips
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Avantaje
Vaikne, ilus disain
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Sassu
30/06/2026
Eesti
Väga ilus ja efektiivne
Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!
Avantaje
ilus, võtab vähe ruumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
(1)Eliminarea părului depus, testată de laboratorul intern într-o cameră de 30m³ folosind modul Pet. Rata de particule în aer: testată de laborator extern în cameră de 3m³ cu modul Pet. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, tipul și numărul de animale.
(2) Testat de laborator extern într-o cameră de 30m³ folosind modul Turbo timp de 1h. Cele cinci tipuri de mirosuri asociate animalelor se referă la: hidrogen sulfurat, amoniac, metantiol, acid acetic și trimetilamină.
(3) CADR testat conform GB/T18801-2022. Suprafața adecvată de purificare calculată conform standardului NRCC-54013.
(4) Din aerul care trece prin filtru, testat conform DIN71460 cu aerosoli NaCl de 0,003 µm.
(5) Presiune sonoră, IEC 60704, la 1,5 m.