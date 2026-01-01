Contrast mai mare pentru vizibilitate îmbunătăţită şi conducere mai sigură

Este foarte important să poţi să localizezi şi să identifici repede marcajele şi semnele de pe drum atunci când conduci pe întuneric. Cu becurile Xenon WhiteVision, ai parte de o lumină albă intensă şi uniformă. Dacă mai pui la socoteală şi temperatura înaltă de culoare, farurile oferă un contrast mai puternic şi o reflectare mai bună de pe obiecte şi de pe semne. Şi te vei bucura de o experienţă a condusului mai confortabilă şi mai sigură. Adevărul este că multe dintre accidentele rutiere sunt cauzate de faptul că şoferii foarte obosiţi îşi pierd concentrarea atunci când conduc pe timp de noapte. Această lumină mai albă te ajută să te concentrezi și să fii atent noaptea.