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Producție oprită
65PUS6753/12
Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Relaxează-te şi savurează calitatea bogată a rezoluţiei 4K UHD pe un televizor inteligent extraordinar de uşor de utilizat. Accesează conţinutul preferat instantaneu cu SAPHI. Pixel Precise Ultra HD conferă fluiditate şi claritate oricărui conţinut. Iar Ambilight îmbină totul perfect.
Televizor Ambilight de 164 cm (65")
Picture Performance Index 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI este un sistem de operare rapid şi intuitiv prin care utilizarea Philips Smart TV devine o adevărată plăcere. Beneficiezi de o calitate deosebită a imaginii şi de acces printr-un singur buton la un meniu clar pe bază de pictograme. Operezi televizorul cu uşurinţă şi navighezi rapid la aplicaţii Philips Smart TV populare, inclusiv YouTube, Netflix şi altele.
Frumuseţea televizorului 4K Ultra HD constă în savurarea fiecărui detaliu. Motorul de procesare Philips Pixel Precise Ultra HD converteşte orice imagine de intrare în rezoluţie UHD excepţională pentru ecranul tău. Bucură-te de imagini în mişcare line şi clare, cu contrast excepţional. Descoperă un negru mai intens, alb mai strălucitor, culori vii şi tonuri de piele naturale – de fiecare dată şi din orice sursă.
Cu o rezoluţie de patru ori mai mare decât rezoluţia Full HD convenţională, Ultra HD îţi aduce ecranul la viaţă cu peste 8 milioane de pixeli şi tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution. Savurează imagini îmbunătăţite indiferent de conţinutul original şi beneficiază de o imagine mai clară, cu adâncime, contrast, mişcare naturală şi detalii vii de nivel superior.
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5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ilincagyuri
07/05/2019
România
Foarte multumit
Am achizitionat acest produs si sunt foarte multumit de el , usor de montat si usor de folosit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Laci52
20/01/2019
Magyarország
minden tekintetben a várakozásomnak megfelel
kiváló ár-érték arány ragyogó szín, könnyű kezelhetőség
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 50PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 50PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Grzybekdaro
03/01/2019
Polska
Świetny telewizor
Telewizor miazga robi robotę. Gdybym miał kupować jeszcze raz wybrałbym ten sam. Oświetlenie za tv wyglada idealnie , kolory i jakość obrazu na najwyzszym poziomie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.