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Producție oprită

PhotoFrame

5FF2CMI/00

Fiecare fotografie spune povestea voastră

Afişaţi fotografiile digitale cu o bogăţie a culorilor şi un nivel calitativ propriu fotografiilor imprimate profesional! Cel mai simplu mod de a afişa imaginile digitale fără PC, rama Philips PhotoFrame 5FF2CMI se integrează în decorul locuinţei dvs. mulţumită designului său elegant şi stilat.

Vezi toate beneficiile

Fiecare fotografie spune povestea voastră

  • LCD de 14,2 cm (5,6")

  • Zonă viz. 14,2 cm (5,6")

Redaţi prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afişaţi ceasul

Puteţi afişa fotografiile individual sau sub formă de miniaturi, pentru a căuta simplu şi rapid imaginea dorită. De asemenea, puteţi crea prezentări cu cele mai frumoase fotografii realizate.

Distraţi-vă cu colegii: afişaţi mai multe fotografii într-o vizualizare

Este un efect de diaporamă pentru afişarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat şi aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

Culori digitale perfecte pentru afişarea extraordinară a fotografiilor

Afişajul full color scoate în evidenţă calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante şi realiste prin afişarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.

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