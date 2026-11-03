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5FF2CMI/00
Fiecare fotografie spune povestea voastră
Afişaţi fotografiile digitale cu o bogăţie a culorilor şi un nivel calitativ propriu fotografiilor imprimate profesional! Cel mai simplu mod de a afişa imaginile digitale fără PC, rama Philips PhotoFrame 5FF2CMI se integrează în decorul locuinţei dvs. mulţumită designului său elegant şi stilat.
LCD de 14,2 cm (5,6")
Zonă viz. 14,2 cm (5,6")
Puteţi afişa fotografiile individual sau sub formă de miniaturi, pentru a căuta simplu şi rapid imaginea dorită. De asemenea, puteţi crea prezentări cu cele mai frumoase fotografii realizate.
Este un efect de diaporamă pentru afişarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat şi aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.
Afişajul full color scoate în evidenţă calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante şi realiste prin afişarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
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