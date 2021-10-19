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Du jocurile pe consolă la următorul nivel
Acest afişaj Momentum se mândreşte cu sunet creat de faimoşii experţi audio Bowers & Wilkins şi creează un nou nivel al experienţei de joc pe consolă. Lasă-te impresionat de performanţele acestui afişaj frumos, de mari dimensiuni. Beneficiază de o calitate uimitoare a jocurilor cu sunet şi imagine optime.
Momentum
55” (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Şase moduri de sunet pentru a-ţi optimiza experienţa de joc, de vizionare sau de audiţie. Sport şi curse: creează o experienţă realistă, care îţi dă impresia că eşti chiar acolo, atunci când urmăreşti sport sau jocuri de curse. RPG şi aventură: lasă-te captivat de sunetul spaţios şi atmosferic. Împuşcături şi acţiune: beneficiază de sunet puternic, de mare impact, pentru maxim de emoţie şi realism. Vizionare de filme: îmbunătăţeşte coloana sonoră a filmelor pentru o experienţă de audiţie captivantă, cinematografică. Muzică: sunet fidel de la Bowers & Wilkins, care asigură interpretarea dorită de artist. Personal: accesează meniul EQ pentru a regla sunetul conform cerinţelor tale specifice.
Un sunet atât de perfect ar trebui ascultat fără obstacole. Soundbarul acestui afişaj Philips este acoperit cu un material textil premium pentru difuzor, creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând fiecărui detaliu efervescent să treacă liber din difuzor în cameră.
Ambiglow adaugă o nouă dimensiune experienţei de vizionare. Tehnologia inovatoare Ambiglow îmbunătăţeşte conţinutul de pe ecran, creând un halou de lumină de la monitor. Procesorul său rapid analizează conţinutul imaginii primite şi adaptează permanent culoarea şi luminozitatea luminii emise pentru a se potrivi cu imaginea. Potrivit în special pentru vizionarea de filme sau sport sau pentru jocuri, Philips Ambiglow oferă o experienţă de vizionare unică şi captivantă.
4.0
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Data utilizării 2021-09-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Data utilizării 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Cumpărător verificat
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Avantaje
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Dezavantaje
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Data utilizării 2019-10-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Data utilizării 2019-10-21
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Data utilizării 2022-03-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Data utilizării 2022-03-25
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Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.