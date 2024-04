Telecomandă cu plastic reciclat. Ambalaj responsabil.

Suportul central rotativ îţi permite să amplasezi The One oriunde şi să te bucuri totuşi de cea mai bună vizualizare; în plus, poţi utiliza Ambilight ca iluminat de atmosferă atunci când ecranul este oprit. Telecomanda televizorului utilizează plastic reciclat, ambalajul utilizează carton reciclat certificat FSC, iar broşurile sunt tipărite pe hârtie reciclată.