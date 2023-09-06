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Producție oprită
49PUS6561/12
Televizor LED ultrasubţire 4K dotat cu Android TV
Seria Philips 6500 frumos proiectată este aici. Experimentează calitatea frumoasă a imaginii 4K Ultra HD şi deschide o lume de divertisment cu Android TV. O ramă subţire şi un suport Arc unic completează aspectul său, pentru o desăvârşire elegantă, de designer.
123 cm (49")
Televizor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB, extensibili
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Frumuseţea televizorului 4K Ultra HD constă în savurarea fiecărui detaliu. Motorul de procesare Philips Pixel Precise Ultra HD converteşte orice imagine de intrare în rezoluţie UHD excepţională pentru ecranul tău. Bucură-te de imagini în mişcare line şi clare, cu contrast excepţional. Descoperă un negru mai intens, alb mai strălucitor, culori vii şi tonuri de piele naturale - de fiecare dată şi de la orice sursă.
Inspirat de arhitectură, Philips Arc are un design modern, echilibrat, deschis. Finisajul de crom lustruit de înaltă calitate şi efectul elegant de arc adaugă o senzaţie de stil în orice încăpere.
Boxele de televizor eficiente necesită un motor de procesare puternic, care păstrează puritatea conţinutului audio original. DTS Premium Suite a fost conceput pentru a oferi clienţilor experienţa pe care aceştia o aşteaptă de la procesarea de sunet de înaltă performanţă: surround captivant cu bas profund şi bogat, şi dialog clar oferit la niveluri maxime şi fără fluctuaţii, întreruperi sau distorsiuni.
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3.8
din 5
135
Recenzii
06/09/2023
România
O experienta excelenta
Achizitionat in 2016 ... suntem in 2023 si merge BINE ! Putin delay(unerori mai lung) dupa ce se aprinde TV ul Recomandat 100% offtopic: de unde pot sa achizitionez telecomanda(m-au cam lasat cateva butoane) ? rog un raspuns
Avantaje
Durabil , Imagine+, Ambilight
Dezavantaje
Delay, Telecomanda
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6561 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Data utilizării 2021-09-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6561 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Data utilizării 2021-09-06
Valeriu
17/01/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Pt viitoarele modele mi-ar place sa pastrati designul actual si in special designul picioruselor de sprijin. Sunt extrem de frumoase . In plus as vrea 4 sided ambilight (care este o chestie foarte tare) si poate sonorul. Oricum per total sunt extrem de multumit. Nota 10 pt PHILIPS.
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6561 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 55PUS6561 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Gabi1969
11/06/2017
România
Cumpărător verificat
Este un produs de o calitate superioara.
Merita avut în casa. Îndeplinește cele mai înalte cerințe privind calitatea imaginii, sunetului și manevrabilitatii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 49PUS6561 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 49PUS6561 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.