Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
43PUS7363/12
Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Delectează-te cu emisiunile, filmele şi jocurile preferate cu un televizor 4K UHD care face conţinutul din orice sursă să arate superb. Cu Android TV, conectivitate wireless şi Ambilight, nu doar vei reda conţinutul preferat. Te vei pierde complet în el.
Televizor Ambilight de 108 cm (43")
Picture Performance Index 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Treci dincolo de programele TV tradiţionale cu Magazinul Google Play şi Galeria de aplicaţii Philips. Beneficiază de nenumărate filme, televiziune, muzică, aplicaţii şi jocuri online. Şi mai multe beneficii.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Iar având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv.
Micro Dimming Pro optimizează contrastul televizorului în funcţie de condiţiile de iluminat din cameră. În combinaţie cu un software special care analizează imaginea în 6400 de secţiuni diferite, vei beneficia de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă, indiferent dacă este zi sau noapte.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.2
din 5
34
Recenzii
Pikachu
08/05/2019
România
Multumita!
Am cumparat acest TV in luna februarie 2019. Sunt foarte multumita per total de el. Imagine buna iar ambilight ul e foarte ok pentru a nu iti obosi ochii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 55PUS7363 Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 55PUS7363 Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
akela666
26/09/2019
Magyarország
10+ éve Philips TV
Tizenpár éve az első LED TV-met is a Philipstől vásároltam, az is kiváló volt a maga idejében, és most sem csalódtam. Egyszerű, jól áttekinthető kezelőfelület, gyönyörű kép, élénk színek. Az Ambilight pedig kellemes hangulati elem. Az Android TV hibáiról és fejlesztési irányáról nem a cég tehet, amúgy teljesen jól működik ez a része is, úgyhogy igazából panaszom erre sem lehet. Már elérhetők a nagyobb streaming szolgáltatók (Netflix, Amazon, HBO Go stb.) appjai is, és folyamatosan bővül az egyéb jellegű kínálat. Külön plusz pont a Netflix tanúsítvány és a QWERTY billentyűzet a távirányító hátoldalán. Gond nélkül lehet 4K és HDR minőségben élvezni az ilyen formátumú Netflix/HBO/Amazon Prime/Youtube tartalmakat. A következő tévénk is Philips lesz. Egyetlen negatív tapasztalatom, hogy valami rendszerfrissítés és a távirányító firmware-frissítése egyszer régebben összeakadt, és nem működött a QWERTY billentyűzet, ezt csak gyári visszaállítással sikerült orvosolni, viszont azóta is tökéletesen működik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Tootoo
16/06/2019
Magyarország
Fantasztikus!
Külalak számomra megfelelő, szép letisztult az ezüst kerettel. Középen a keret alján a terméklogó nem világít. Nagyon szuper az ambilight, már jó ideje terveztem egy ilyen tv vásárlását! Csodás színei vannak és nagyon szép fekete a fekete! A direktled világítás erős, még világos nappaliban is megfelelő a fényereje, sajnos a sarkokban van halvány folt, de ez nem nagyon zavaró, csak ha teljesen fehér vagy szürke a kép, például a menüben. Xbox one X közben csodálatosak a színek, jó rajta játszani, van külön játék mód! Nagyon ötletes a kétoldalas távirányító, kicsit nehéz kitapogatni a gombokat sötétben, ez megszokást igényel, kár, hogy nem kapott világítást! Okos funkciók és az android nem igazán érdekelnek, de kipróbáltam, wifi-ről simán ment a 4K videó hiba nélkül! Csatornaváltás és menü egész gyors! Összességében nagyon elégedett vagyok a tévével!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.
Funcţionalitatea sa depinde de aplicaţiile ChromeCast încorporate şi de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.