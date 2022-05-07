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Producție oprită

LEDTelevizor LED FHD

43PFS5525/12

4.5

| (15) Recenzii | 87% recomandă acest produs

Portabil. Convenabil.

Cauţi un televizor care este bun, dar nu prea avansat? Acest televizor LED compact şi convenabil are tot ceea ce-ţi trebuie şi nimic în plus. Pixel Plus HD oferă o imagine clară, sunetul este clar şi este util şi uşor de mutat dintr-o încăpere în alta.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Televizor Full HD

Portabil. Convenabil.

  • 108 cm (43")

  • Televizor LED Full HD

  • Pixel Plus HD

Ramă argintie lucioasă minimalistă. Picioare subţiri.

Televizor LED Full HD. Rezoluţie excepţională.

Du înalta definiţie la nivelul următor cu Full HD. Oferind o imagine mai clară cu luminozitate sporită, contrast superior şi culori realiste, ecranul Full HD va îmbunătăţi şi mai mult experienţa de vizionare la televizor.

Două porturi HDMI. Conectare uşoară la DVD.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

15

Recenzii

87%

recomandă acest produs

2

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Avantaje

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Dezavantaje

za taką cenę nie można szukać wad

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data utilizării 2022-04-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data utilizării 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Avantaje

obraz dźwięk łatwość obsługi

Dezavantaje

bez wad

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Data utilizării 2021-08-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Data utilizării 2021-08-22

26/11/2020

Polska

Polska

SUPER OBRAZ

Wybrałem się do sklepu z myślą zakupu tv 32 cale. Wybrałem jednak większy telewizor w podobnej cenie. Spełnia moje oczekiwania, działa płynnie, kąty i kolory dobre.

Avantaje

kąty widzenia cena

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data utilizării 2020-07-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Data utilizării 2020-07-25

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.