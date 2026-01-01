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42403WHV2C1
Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul
Becurile Xenon WhiteVision de generația a 2-a de la Philips creează un aspect alb și intens pentru mașina ta și produc o lumină albă mai uniformă și mai strălucitoare pe șosea. Alegerea perfectă pentru farurile cu xenon, care se potrivesc perfect cu becurile LED.
Tip de lampă: D3S
42 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Becurile pentru faruri Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru şoferii care vor să se bucure de lumină albă desăvârşită pentru farurile lor, asemănătoare cu cea a LED-urilor. Având aceeaşi temperatură de culoare ca a luminilor LED, Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a reprezintă cel mai bun upgrade pentru farurile tale cu xenon.
Având o temperatură de culoare de până la 5000 Kelvin, becurile Philips Xenon WhiteVision luminează drumul din faţa ta cu un fascicul desăvârşit, de un alb pur, care despică întunericul. În loc să faci efort ca să vezi drumul înaintea ta, conduci într-un mod mai sigur şi mai interesant. Cu iluminatul Philips pentru maşini, condusul noaptea nu-ţi va mai impune limite.
Este foarte important să poţi să localizezi şi să identifici repede marcajele şi semnele de pe drum atunci când conduci pe întuneric. Cu becurile Xenon WhiteVision, ai parte de o lumină albă intensă şi uniformă. Dacă mai pui la socoteală şi temperatura înaltă de culoare, farurile oferă un contrast mai puternic şi o reflectare mai bună de pe obiecte şi de pe semne. Şi te vei bucura de o experienţă a condusului mai confortabilă şi mai sigură. Adevărul este că multe dintre accidentele rutiere sunt cauzate de faptul că şoferii foarte obosiţi îşi pierd concentrarea atunci când conduc pe timp de noapte. Această lumină mai albă te ajută să te concentrezi și să fii atent noaptea.
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