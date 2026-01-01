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Xenon WhiteVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

42403WHV2C1

Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul

Becurile Xenon WhiteVision de generația a 2-a de la Philips creează un aspect alb și intens pentru mașina ta și produc o lumină albă mai uniformă și mai strălucitoare pe șosea. Alegerea perfectă pentru farurile cu xenon, care se potrivesc perfect cu becurile LED.

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Lumina intensă, mai albă, îmbunătățește concentrarea șoferului

Lumina albă clară și strălucitoare învinge întunericul

  • Tip de lampă: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Efect perfect de lumină albă, care se potriveşte cu alte becuri LED ale maşinii tale

Becurile pentru faruri Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru şoferii care vor să se bucure de lumină albă desăvârşită pentru farurile lor, asemănătoare cu cea a LED-urilor. Având aceeaşi temperatură de culoare ca a luminilor LED, Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a reprezintă cel mai bun upgrade pentru farurile tale cu xenon.

Fasciculele albe clare risipesc întunericul

Având o temperatură de culoare de până la 5000 Kelvin, becurile Philips Xenon WhiteVision luminează drumul din faţa ta cu un fascicul desăvârşit, de un alb pur, care despică întunericul. În loc să faci efort ca să vezi drumul înaintea ta, conduci într-un mod mai sigur şi mai interesant. Cu iluminatul Philips pentru maşini, condusul noaptea nu-ţi va mai impune limite.

Contrast mai mare pentru vizibilitate îmbunătăţită şi conducere mai sigură

Este foarte important să poţi să localizezi şi să identifici repede marcajele şi semnele de pe drum atunci când conduci pe întuneric. Cu becurile Xenon WhiteVision, ai parte de o lumină albă intensă şi uniformă. Dacă mai pui la socoteală şi temperatura înaltă de culoare, farurile oferă un contrast mai puternic şi o reflectare mai bună de pe obiecte şi de pe semne. Şi te vei bucura de o experienţă a condusului mai confortabilă şi mai sigură. Adevărul este că multe dintre accidentele rutiere sunt cauzate de faptul că şoferii foarte obosiţi îşi pierd concentrarea atunci când conduc pe timp de noapte. Această lumină mai albă te ajută să te concentrezi și să fii atent noaptea.

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