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  • Du performanţa la X-trem
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  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem
  • Du performanţa la X-trem

Producție oprită

X-tremeVisionbec pentru faruri auto

12342XV+B1

4.3
| (31) Recenzii
Du performanţa la X-trem
Philips X-tremeVision sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poţi cumpăra. Depăşesc ca strălucire majoritatea becurilor auto, cu până la 130% mai multă luminozitate şi cu o lungime superioară a fasciculului. Aşa că vei vedea mai departe, vei reacţiona mai rapid şi vei conduce mai sigur.
Vezi toate beneficiile

Lumină cu până la 130% mai intensă

Du performanţa la X-trem

  • Tip de lampă: H4

  • Pachet de: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Mai multă lumină

Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăţi confortul şi siguranţa

Lumina albă intensă (de până la 3.500 K) este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating™ de la Philips produce o lumină mai puternică. Poţi beneficia astfel de una dintre cele mai puternice performanţe de iluminare şi de o experienţă de conducere extrem de confortabilă.

Siguranţă pentru întreaga durată de viaţă, pentru ca tu să poţi vedea şi să fii văzut

Siguranţă pentru întreaga durată de viaţă, pentru ca tu să poţi vedea şi să fii văzut

Fiecare defect potenţial al unei piese de schimb este un risc pentru tine şi pentru vehiculul tău. Acest lucru este în special adevărat pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea şi siguranţa pentru tine şi pentru traficul de pe sensul opus. Philips X-tremeVision este optimizat pentru o durată de viaţă îndelungată şi fiabilă. Astfel ca tu să poţi vedea şi să fii văzut pentru mai mult timp decât cu oricare altă lampă de performanţă ridicată.

Calitate şi performanţă excepţionale ale fasciculului

Cu o combinaţie de vizibilitate mai ridicată şi temperatură de culoare crescută, Philips X-tremeVision are una dintre cele mai bune performanţe ale fasciculului din segmentul becurilor cu halogen.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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