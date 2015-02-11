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Producție oprită
12342XV+S2
Du performanţa la X-trem
Philips X-tremeVision sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poţi cumpăra. Depăşesc ca strălucire majoritatea becurilor auto, cu până la 130% mai multă luminozitate şi cu o lungime superioară a fasciculului. Aşa că vei vedea mai departe, vei reacţiona mai rapid şi vei conduce mai sigur.
Tip de lampă: H4
Pachet de: 2
12 V, 60/55 W
Mai multă lumină
Lumina albă intensă (de până la 3.500 K) este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating™ de la Philips produce o lumină mai puternică. Poţi beneficia astfel de una dintre cele mai puternice performanţe de iluminare şi de o experienţă de conducere extrem de confortabilă.
Fiecare defect potenţial al unei piese de schimb este un risc pentru tine şi pentru vehiculul tău. Acest lucru este în special adevărat pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea şi siguranţa pentru tine şi pentru traficul de pe sensul opus. Philips X-tremeVision este optimizat pentru o durată de viaţă îndelungată şi fiabilă. Astfel ca tu să poţi vedea şi să fii văzut pentru mai mult timp decât cu oricare altă lampă de performanţă ridicată.
Cu o combinaţie de vizibilitate mai ridicată şi temperatură de culoare crescută, Philips X-tremeVision are una dintre cele mai bune performanţe ale fasciculului din segmentul becurilor cu halogen.
4.3
din 5
47
Recenzii
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28