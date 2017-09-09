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Producție oprită
32PHT4201/12
LED TV ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.
Întunecat, misterios şi incredibil de puternic. Suporturile Philips negre, de tip lamă duc televizorul tău la un alt nivel. Construcţia durabilă într-un design ultra subţire propagă meticulos eleganţa şi stilul noului tău televizor. Iar prin postura puternică, este chiar o minune cum ceva aşa mic poate face atât de multe.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
3.8
din 5
13
Recenzii
roberto
09/09/2017
România
ok
tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Cristian03
12/01/2017
România
Cumpărător verificat
Un produs care satisface cerintele unui televizor
Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
ovidiu77
14/11/2016
România
Cumpărător verificat
un televizor ok
un televizor ce merita cumparat , dar cei care vor un televizor smart sa nu il cumpere e doar un televizor si atat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.