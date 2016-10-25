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Brilliance Monitor LCD 4K cu Ultra Wide-Color

Producție oprită

Asistență

BrillianceMonitor LCD 4K cu Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

Brilliance Monitor LCD 4K cu Ultra Wide-Color

Producție oprită

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Software şi drivere

Drivere Windows 8 - English (US)

  • versiune: 328P6V
  • ZIP fişier, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 328P6V
  • ZIP fişier, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Manuale şi documentaţie

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 350.9 kB
  • 13 June 2023

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 5.9 MB
  • 1 June 2023

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