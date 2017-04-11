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  • Energy Label Europe B
    Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii
  • Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii
  • Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii
  • Energy Label Europe B
    Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii
  • Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii
  • Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD 4K cu Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Recenzii
Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii
Ecranul expansiv profesional de 32" din clasa Ultra HD de la Philips îţi oferă spaţiul necesar pentru a te desfăşura, a viziona pe un ecran mare şi toate detaliile Ultra High Definition.
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Rezoluţie 4K UltraClear, culori extrem de vii

  • P Line

  • 32 (vizionare pe 31,5”/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Gamă de culori mai largă Ultra Wide-Color pentru o imagine vie

Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.

Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

Specificaţii tehnice

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3.6

din 5

5

Recenzii

2

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Avantaje

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Dezavantaje

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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Referințe

  1. Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze

  2. Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.

  3. Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL

  4. Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org

  5. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  6. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  7. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse