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328E1CA/00
Pur şi simplu captivant
Afişajul E Line curbat de 32" oferă o experienţă cu adevărat captivantă într-un design elegant. Rezoluţia 4K UHD de o claritate excepţională, cu Ultra Wide-Color şi sincronizare adaptivă, dă viaţă imaginilor!
E Line
32 (diagonală de 31,5”/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
4.1
din 5
14
Recenzii
Rață 1
23/08/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Avantaje
To co wpisałem w recenzji.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.