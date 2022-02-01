ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

MomentumAfişaj 4K HDR cu Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Trăieşte clipa

Afişajul Momentum 4K HDR cu Ambiglow prezintă un nou nivel de imersiune. Acţiunea rapidă arată impecabil cu sincronizarea adaptivă şi întârzierea de intrare scăzută. DisplayHDR 600 oferă o calitate a imaginii extrem de clară şi vie, care te va captiva.

Vezi toate beneficiile

Trăieşte clipa

  • Momentum

  • 32 (diagonală de 31,5”/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Sunet îmbunătăţit cu DTS Sound™

DTS Sound este o soluţie de procesare audio concepută pentru optimizarea redării de muzică, filme, streaming şi jocuri pe PC indiferent de factorii de formă. DTS Sound permite o experienţă de sunet surround virtuală captivantă, completată de un bas bogat, optimizarea dialogului şi niveluri de volum maximizate, fără întreruperi sau distorsiuni.

Ambiglow intensifică divertismentul cu un halou de lumină

Ambiglow adaugă o nouă dimensiune experienţei de vizionare. Tehnologia Ambiglow inovatoare extinde ecranul, creând un halou de lumină captivantă. Procesorul său rapid analizează conţinutul de imagine primit şi adaptează permanent culorile şi luminozitatea luminii emise pentru a se potrivi cu imaginea. Opţiunile intuitive îţi permit să reglezi ambianţa după bunul plac. Special conceput pentru vizionarea de filme sau sport sau pentru jocuri, Philips Ambiglow îţi oferă o experienţă de vizionare unică şi captivantă.

DisplayHDR 600 pentru elemente vizuale excelente

DisplayHDR 600 certificat VESA oferă o experienţă vizuală complet diferită. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 600 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării locale a luminii şi luminozităţii de vârf ridicate, de până la 600 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Avantaje

The quality of a picture is perfect

Dezavantaje

no usb-c

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Data utilizării 2022-01-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Data utilizării 2022-01-01

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976

  3. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  4. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  5. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.