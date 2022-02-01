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326M6VJRMB/00
Trăieşte clipa
Afişajul Momentum 4K HDR cu Ambiglow prezintă un nou nivel de imersiune. Acţiunea rapidă arată impecabil cu sincronizarea adaptivă şi întârzierea de intrare scăzută. DisplayHDR 600 oferă o calitate a imaginii extrem de clară şi vie, care te va captiva.
Momentum
32 (diagonală de 31,5”/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound este o soluţie de procesare audio concepută pentru optimizarea redării de muzică, filme, streaming şi jocuri pe PC indiferent de factorii de formă. DTS Sound permite o experienţă de sunet surround virtuală captivantă, completată de un bas bogat, optimizarea dialogului şi niveluri de volum maximizate, fără întreruperi sau distorsiuni.
Ambiglow adaugă o nouă dimensiune experienţei de vizionare. Tehnologia Ambiglow inovatoare extinde ecranul, creând un halou de lumină captivantă. Procesorul său rapid analizează conţinutul de imagine primit şi adaptează permanent culorile şi luminozitatea luminii emise pentru a se potrivi cu imaginea. Opţiunile intuitive îţi permit să reglezi ambianţa după bunul plac. Special conceput pentru vizionarea de filme sau sport sau pentru jocuri, Philips Ambiglow îţi oferă o experienţă de vizionare unică şi captivantă.
DisplayHDR 600 certificat VESA oferă o experienţă vizuală complet diferită. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 600 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării locale a luminii şi luminozităţii de vârf ridicate, de până la 600 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Avantaje
The quality of a picture is perfect
Dezavantaje
no usb-c
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Data utilizării 2022-01-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Data utilizării 2022-01-01
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.