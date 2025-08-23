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  • Pur şi simplu captivant
  • Pur şi simplu captivant

Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.1

| (14) Recenzii

Pur şi simplu captivant

Afişajul E Line curbat de 32" oferă o experienţă cu adevărat captivantă într-un design elegant. Rezoluţia QHD de o claritate excepţională, cu Ultra Wide-Color şi tehnologie AMD FreeSync, dă viaţă imaginilor!

Vezi toate beneficiile

Pur şi simplu captivant

  • E Line

  • 32 (diagonală de 31,5”/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

Gestionarea cablurilor reduce dezordinea pentru un spaţiu de lucru ordonat

Pentru un spaţiu de lucru mai curat, acest monitor dispune de o soluţie elegantă pentru gestionarea cablurilor. Nu este necesar să prinzi cablurile cu alte legături. O fantă alungită asigură un spaţiu de depozitare mascat pentru cabluri. Ascunde cablurile şi arată excelent în majoritatea mediilor, în special în spaţiile mici sau pe birourile cu faţa la perete sau la geam. Acest design elimină cablurile inestetice, pentru un birou mai organizat.

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

14

Recenzii

3

23/08/2025

România

România

Cumpărător verificat

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

Acest review a fost făcut pentru 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Avantaje

To co wpisałem w recenzji.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

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Referințe

  1. Raza arcului de curbă al afişajului în mm

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  5. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.