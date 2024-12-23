ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri QD OLED

Asistență

Evnia Gaming MonitorMonitor pentru jocuri QD OLED

27M2N8500/01

Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri QD OLED

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Software şi drivere

Drivere Windows 10

  • versiune: V1.0
  • ZIP fişier, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Drivere Windows 11

  • versiune: V1.0
  • ZIP fişier, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Manuale şi documentaţie

Manual de instalare

  • PDF fişier, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 600.7 kB
  • 24 February 2026

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm