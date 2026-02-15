Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Evnia 8000
26,5” (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Fii pregătit de un joc de până la 360 Hz cu o definiţie a imaginii care va te va lăsa fără replică. Atinge-ţi obiectivele şi ţintele mai repede, cu o claritate de neegalat: jocurile vor fi extrem de clare în timp ce urci cu viteză nivelurile şi alergi prin peisaje.
Protejează culorile autentice ale ecranului tău QD-OLED împotriva estompării în timp. Pentru a prelungi durata de viaţă a afişajului, acest monitor este echipat cu un scut integrat din grafen, care menţine temperatura scăzută. Grafenul conservă integritatea ecranului prin dispersarea uniformă a căldurii generate de lumina albastră emisă de afişaj şi oferă o răcire mai eficientă decât grafitul. Pentru gameri, aceasta înseamnă că te poţi juca având încredere că jocurile tale fi redate în culori perfecte, pixel cu pixel.
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, cu rezoluţie Quad HD de 2560x1440 sau 2560x1080 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli, susţinute de surse cu lăţime mare de bandă, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor oferi imagini de o claritate excepţională.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Avantaje
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Dezavantaje
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse. Modelul de măsurare este 1 linie orizontală.
Acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC şi zona Adobe RGB pe baza CIE1976.
Pixeli activi: 2560 (H) x 1440 (V). Numărul total de pixeli: 2576 (H) x 1456 (V); pixeli suplimentari pe fiecare parte, spaţiu rezervat pentru deplasarea pixelilor.
Raportul luminii emise de afişaj în intervalul de la 415 - 455 nm până la 400 - 500 nm este mai mic de 50 %.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Acest monitor ţinteşte sustenabilitatea: baza acestuia este realizată din 35 % plastic reciclat.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.
Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®