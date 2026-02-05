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Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri Quad HD

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Evnia Gaming MonitorMonitor pentru jocuri Quad HD

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Monitor pentru jocuri Quad HD

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Software şi drivere

Software Smart Control

  • versiune: V7.0.0
  • ZIP fişier, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Drivere Windows 8 - English (US)

  • versiune: 27M1N
  • ZIP fişier, 10 kB
  • 22 October 2021

Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 8.9 MB
  • 7 February 2024

Etichetă energie

  • PDF fişier, 75.1 kB
  • 8 June 2023

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