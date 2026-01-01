Tehnologia IPS Nano Color extinde gama de culori pentru imagini vii

Pentru cerinţele esenţiale în materie de imagine, jocuri şi productivitate, afişajul Nano IPS oferă o acurateţe precisă a culorilor pe un unghi larg de vizionare, fără schimbarea culorilor. Nuanţe mai bogate de roşu, nuanţe luxuriante de verde şi tonuri mai intense de albastru. Ultra Wide-Color cu tehnologie IPS Nano Color utilizează nanoparticule de fosfor KSF pentru a absorbi excesul de lumină creat de ecran şi a produce culori uimitoare, realiste. Panourile noastre de afişaj asigură o acoperire de până la 98 % a standardului gamei de culori DCI-P3 pentru puritatea culorilor, aşa cum este definit de către Society of Motion Pictures and Television Engineers (Societatea Inginerilor de Film şi Televiziune), pentru o calitate cinematografică a imaginii.