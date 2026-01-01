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Evnia Gaming MonitorMonitor pentru jocuri Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 premiu

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Acest monitor pentru jocuri Philips oferă imagini deosebit de clare şi un joc uniform. FreeSync şi rata de reîmprospătare rapidă de 170 Hz cu HDR creează o experienţă ireproşabilă şi realistă. Afişajul cu ramă subţire şi Ultra Wide-Color îmbunătăţeşte experienţa vizuală captivantă.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tehnologia IPS Nano Color extinde gama de culori pentru imagini vii

Tehnologia IPS Nano Color extinde gama de culori pentru imagini vii

Pentru cerinţele esenţiale în materie de imagine, jocuri şi productivitate, afişajul Nano IPS oferă o acurateţe precisă a culorilor pe un unghi larg de vizionare, fără schimbarea culorilor. Nuanţe mai bogate de roşu, nuanţe luxuriante de verde şi tonuri mai intense de albastru. Ultra Wide-Color cu tehnologie IPS Nano Color utilizează nanoparticule de fosfor KSF pentru a absorbi excesul de lumină creat de ecran şi a produce culori uimitoare, realiste. Panourile noastre de afişaj asigură o acoperire de până la 98 % a standardului gamei de culori DCI-P3 pentru puritatea culorilor, aşa cum este definit de către Society of Motion Pictures and Television Engineers (Societatea Inginerilor de Film şi Televiziune), pentru o calitate cinematografică a imaginii.

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.

Certificat ca fiind compatibil cu NVIDIA® G-SYNC® pentru jocuri rapide şi fără întreruperi

Certificat ca fiind compatibil cu NVIDIA® G-SYNC® pentru jocuri rapide şi fără întreruperi

Atunci când joci jocuri intense cu rate de reîmprospătare ridicate, fenomenul de sfâşiere a imaginii poate apărea fără o sincronizare optimă a imaginilor. Acest afişaj Philips este certificat ca fiind compatibil cu NVIDIA® G-SYNC®, reduce sfâşierea imaginii şi sincronizează rata de reîmprospătare a monitorului cu imaginea generată de placa video, pentru o experienţă de joc mai fluidă. Scenele apar instantaneu, obiectele arată mai clar iar jocul este lin, oferindu-ţi o experienţă vizuală uimitoare şi un avantaj competitiv serios.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea DP.

  3. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  5. MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  6. MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  7. Culori de afişare: numai la 10 biţi se poate ajunge prin QHD la 120 Hz

  8. Acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976

  9. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  10. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  11. Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  13. Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.