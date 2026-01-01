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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Pentru cerinţele esenţiale în materie de imagine, jocuri şi productivitate, afişajul Nano IPS oferă o acurateţe precisă a culorilor pe un unghi larg de vizionare, fără schimbarea culorilor. Nuanţe mai bogate de roşu, nuanţe luxuriante de verde şi tonuri mai intense de albastru. Ultra Wide-Color cu tehnologie IPS Nano Color utilizează nanoparticule de fosfor KSF pentru a absorbi excesul de lumină creat de ecran şi a produce culori uimitoare, realiste. Panourile noastre de afişaj asigură o acoperire de până la 98 % a standardului gamei de culori DCI-P3 pentru puritatea culorilor, aşa cum este definit de către Society of Motion Pictures and Television Engineers (Societatea Inginerilor de Film şi Televiziune), pentru o calitate cinematografică a imaginii.
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.
Atunci când joci jocuri intense cu rate de reîmprospătare ridicate, fenomenul de sfâşiere a imaginii poate apărea fără o sincronizare optimă a imaginilor. Acest afişaj Philips este certificat ca fiind compatibil cu NVIDIA® G-SYNC®, reduce sfâşierea imaginii şi sincronizează rata de reîmprospătare a monitorului cu imaginea generată de placa video, pentru o experienţă de joc mai fluidă. Scenele apar instantaneu, obiectele arată mai clar iar jocul este lin, oferindu-ţi o experienţă vizuală uimitoare şi un avantaj competitiv serios.
Premii
Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea DP.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Culori de afişare: numai la 10 biţi se poate ajunge prin QHD la 120 Hz
Acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
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Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.