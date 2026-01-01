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27E1N3300A/00
Simplifică-ţi conexiunile cu USB-C
Acest monitor multifuncţional USB-C de la Philips oferă configurare fără dezordine. Cu un singur cablu, poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă, transfera date şi încărca laptopul. Un adevărat centru pentru profesioniştii mobili.
Seria 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Acest afişaj Philips dispune de un conector USB de tip C cu alimentare electrică. Cu gestionarea inteligentă şi flexibilă a alimentării, îţi poţi încărca direct dispozitivul compatibil. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite conectarea uşoară, printr-un singur cablu. Poţi viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp dispozitivul compatibil.
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată şi cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obţine performanţe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină şi timpul de răspuns ultrarapid.
MPRT (timpul de răspuns al imaginii video) este un mod mai intuitiv de a descrie timpul de răspuns, care se referă direct la durata dintre vizualizarea unor imagini neclare, cu zgomot, până la afişarea unor imagini clare şi precise. Monitorul pentru jocuri Philips cu MPRT de 1 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea din imaginile video, oferind imagini mai clare şi precise pentru îmbunătăţirea experienţei de joc. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.