Răspuns rapid (MPRT) de 1 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

MPRT (timpul de răspuns al imaginii video) este un mod mai intuitiv de a descrie timpul de răspuns, care se referă direct la durata dintre vizualizarea unor imagini neclare, cu zgomot, până la afişarea unor imagini clare şi precise. Monitorul pentru jocuri Philips cu MPRT de 1 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea din imaginile video, oferind imagini mai clare şi precise pentru îmbunătăţirea experienţei de joc. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.