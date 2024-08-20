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279M1RV/00
Performanţă optimă pentru jocuri pe consolă de ultimă generaţie
Pentru adevăraţii pasionaţi de jocuri pe consolă, afişajul Designed for Xbox deschide o nouă eră a jocurilor. Bucură-te de imagini impresionante şi de o acurateţe precisă a culorilor cu afişajul UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 oferă o calitate vie a imaginii.
Designed for Xbox
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Bucură-te de jocuri pe consolă fără restricţii! Am încheiat un parteneriat cu echipa Xbox pentru a dezvolta acest afişaj Designed for Xbox care s-a dovedit că oferă performanţă vizuală optimă pentru Xbox Series X din momentul în care îl conectezi.
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. Acest afişaj deţine certificarea AMD FreeSync™ Premium Pro, ceea ce asigură o rată de reîmprospătare variabilă (VRR) şi o veritabilă experienţă de joc HDR. Acesta oferă o combinaţie între jocuri uniforme la performanţă maximă şi imagini excepţionale cu interval dinamic ridicat, menţinând în acelaşi timp latenţa scăzută.
Joci jocuri intense și competitive. Ai nevoie de un ecran cu imagini extrem de fluide, fără întârzieri. Acest ecran Philips redesenează imaginea de pe ecran de până la 144 de ori pe secundă, fiind efectiv de 2.4x mai rapid decât un ecran standard. O rată de cadre mai mică poate face ca inamicii să pară că sar dintr-un loc în altul pe ecran, devenind ținte dificil de lovit. Cu o rată de cadre de 144Hz, beneficiezi de acele imagini esențiale care lipsesc de pe ecran și care redau mișcarea inamicilor extrem de fluid, astfel încât să îi poți ținti cu ușurință. Cu un decalaj de intrare extrem de redus și fără ruperea imaginii, acest ecran Philips este partenerul tău perfect pentru jocuri
Premii
1.0
din 5
2
Recenzii
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Data utilizării 2023-08-20
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Data utilizării 2023-08-20
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Dezavantaje
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Data utilizării 2023-12-09
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Data utilizării 2023-12-09
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asigurați-vă că actualizați driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune; consultați mai multe informații pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.