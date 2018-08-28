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Monitor LCD 4K Ultra HD

Producție oprită

Asistență

Monitor LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

Monitor LCD 4K Ultra HD

Producție oprită

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Software şi drivere

Drivere Windows 8 - English (US)

  • versiune: 276E8V
  • ZIP fişier, 11 kB
  • 28 August 2018

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 276E8V
  • ZIP fişier, 11 kB
  • 28 August 2018

Manuale şi documentaţie

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 135.7 kB
  • 2 June 2023

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 4.7 MB
  • 12 June 2023

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