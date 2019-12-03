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  • Energy Label Europe F
    Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Energy Label Europe F
    Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant
  • Vizionare superbă cu un design elegant

Producție oprită

Monitor LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Vizionare superbă cu un design elegant
Monitorul Philips 27" 4K UHD vă oferă imagini ultra-clare, de calitate. 4K UHD cu unghi larg de vizualizare oferă aceeaşi claritate supremă şi imagini realiste din orice unghi de vizionare din faţă. Tehnologia fără scintilaţii reduce oboseala ochilor după utilizare îndelungată.
Vezi toate beneficiile

Vizionare superbă cu un design elegant

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

4
3
2

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Avantaje

Jakośc

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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Referințe

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  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  4. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.