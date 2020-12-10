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Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Avantaje
IPS kijelző, jó ár érték arány
Dezavantaje
Nem tudok ilyet
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Cumpărător verificat
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2019-12-17
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