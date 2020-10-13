ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Monitor LCD

Asistență

Monitor LCD

272V8A/00

Monitor LCD

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Software şi drivere

Drivere Windows 8 - English (US)

  • versiune: 272V8L
  • ZIP fişier, 9.6 kB
  • 13 October 2020

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 272V8L
  • ZIP fişier, 9.6 kB
  • 13 October 2020

Manuale şi documentaţie

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 135.7 kB
  • 29 May 2023

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 5.1 MB
  • 21 April 2026

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm