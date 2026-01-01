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272E1SA/00
Pur şi simplu uimitor
Monitorul E Line de 27” dispune de imagini uimitoare şi de un design elegant pentru o îmbunătăţire stilată a spaţiului de lucru. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată şi cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obţine performanţe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină şi timpul de răspuns ultrarapid.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.