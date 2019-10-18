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Monitor LCD

271E1SD/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Pur şi simplu uimitor

Monitorul E Line de 27” dispune de imagini uimitoare şi de un design elegant pentru o îmbunătăţire stilată a spaţiului de lucru. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.

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Pur şi simplu uimitor

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Csúcsminőség

Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1SD LCD monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1SD LCD monitor

31/10/2019

Україна

Україна

Качественный надёжный

Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1SD РК-монітор

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1SD РК-монітор

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  4. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.