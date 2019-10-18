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Pur şi simplu uimitor
Monitorul E Line de 27” dispune de imagini uimitoare şi de un design elegant pentru o îmbunătăţire stilată a spaţiului de lucru. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SD LCD monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SD LCD monitor
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SD РК-монітор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SD РК-монітор
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.