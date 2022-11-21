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  • Pur şi simplu captivant
  • Pur şi simplu captivant

Monitor LCD Full HD curbat

271E1SCA/00

4.8

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Pur şi simplu captivant

Afişajul E Line curbat de 27” oferă o experienţă cu adevărat captivantă într-un design elegant. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.

Vezi toate beneficiile

Pur şi simplu captivant

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Avantaje

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Avantaje

Качество цена

Dezavantaje

Обемността на някой от продуктите

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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Referințe

  1. Raza arcului de curbă al afişajului în mm

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  5. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.