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Pur şi simplu captivant
Afişajul E Line curbat de 27” oferă o experienţă cu adevărat captivantă într-un design elegant. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Avantaje
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Cumpărător verificat
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Avantaje
Качество цена
Dezavantaje
Обемността на някой от продуктите
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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