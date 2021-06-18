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  • Monitor LCD Full HD curbat
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  • Monitor LCD Full HD curbat
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Monitor LCD Full HD curbat

271E1CA/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Pur şi simplu captivant

Afişajul E Line curbat de 27” oferă o experienţă cu adevărat captivantă într-un design elegant. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.

Vezi toate beneficiile

Pur şi simplu captivant

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Design curbat al afişajului pentru o experienţă mai captivantă

Design curbat al afişajului pentru o experienţă mai captivantă

Monitoarele desktop oferă o experienţă a utilizatorului personală, care se potriveşte foarte bine şi unui design curbat. Ecranul curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziţionat(ă) în centrul biroului.

Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Avantaje

Luminos

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Data utilizării 2020-05-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Data utilizării 2020-05-18

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Referințe

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  5. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.