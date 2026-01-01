Rată de reîmprospătare revoluționară de 280Hz pentru un gameplay extrem de fluid

Ecranul Philips Evnia de 280 Hz îți duce experiența de gaming la un nou nivel. Decalajul de intrare redus, împreună cu tehnologia cu rată de reîmprospătare variabilă, îți oferă un avantaj captivant în jocuri. În plus, panoul nostru de înaltă rezoluție, cu unghi larg de vizualizare, oferă o experiență de gaming realistă și o precizie de neegalat a culorilor. Concentrează-te pe ceea ce contează: suportul reglabil îți oferă confortul pe care îl meriți, iar tehnologia fără scintilații asigură o vizionare confortabilă, astfel încât să poți continua să te joci fără griji pentru sănătate.