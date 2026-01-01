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25M2N5200P/00
Cea mai bună experienţă de joc
Un monitor pentru jocuri care oferă un dublu avantaj. Cu SmartContrast, împreună cu combinaţia dintre tehnologia AMD FreeSync Premium şi rata de reîmprospătare de 280 Hz, acest produs promite jocuri fluide, fără decalaj de timp şi fără compromisuri în ceea ce priveşte imaginea.
Evnia 5000
25 (diagonală de 24,5”/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.
Ecranul Philips Evnia de 280 Hz îți duce experiența de gaming la un nou nivel. Decalajul de intrare redus, împreună cu tehnologia cu rată de reîmprospătare variabilă, îți oferă un avantaj captivant în jocuri. În plus, panoul nostru de înaltă rezoluție, cu unghi larg de vizualizare, oferă o experiență de gaming realistă și o precizie de neegalat a culorilor. Concentrează-te pe ceea ce contează: suportul reglabil îți oferă confortul pe care îl meriți, iar tehnologia fără scintilații asigură o vizionare confortabilă, astfel încât să poți continua să te joci fără griji pentru sănătate.
Întârzierea la intrare reprezintă timpul care trece între efectuarea unei acțiuni cu dispozitivele conectate și afișarea rezultatului pe ecran. Întârzierea redusă la intrare scurtează decalajul dintre introducerea unei comenzi de pe dispozitive și afișarea acesteia pe monitor, îmbunătățind considerabil experiența în jocurile video care necesită reacții rapide, aspect deosebit de important pentru cei care joacă jocuri competitive într-un ritm alert.
Recenzii
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea DP.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.
Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.