ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Fotografie produs faţă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Fotografie produs faţă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ

Gaming MonitorMonitor pentru jocuri Full HD

25M2N5200P/00

Cea mai bună experienţă de joc

Un monitor pentru jocuri care oferă un dublu avantaj. Cu SmartContrast, împreună cu combinaţia dintre tehnologia AMD FreeSync Premium şi rata de reîmprospătare de 280 Hz, acest produs promite jocuri fluide, fără decalaj de timp şi fără compromisuri în ceea ce priveşte imaginea.

Vezi toate beneficiile

Cea mai bună experienţă de joc

  • Evnia 5000

  • 25 (diagonală de 24,5”/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

AMD FreeSync™ Premium: jocuri uniforme, fără întreruperi şi fără tremur

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.

Rată de reîmprospătare revoluționară de 280Hz pentru un gameplay extrem de fluid

Rată de reîmprospătare revoluționară de 280Hz pentru un gameplay extrem de fluid

Ecranul Philips Evnia de 280 Hz îți duce experiența de gaming la un nou nivel. Decalajul de intrare redus, împreună cu tehnologia cu rată de reîmprospătare variabilă, îți oferă un avantaj captivant în jocuri. În plus, panoul nostru de înaltă rezoluție, cu unghi larg de vizualizare, oferă o experiență de gaming realistă și o precizie de neegalat a culorilor. Concentrează-te pe ceea ce contează: suportul reglabil îți oferă confortul pe care îl meriți, iar tehnologia fără scintilații asigură o vizionare confortabilă, astfel încât să poți continua să te joci fără griji pentru sănătate.

Întârzierea redusă a intrării diminuează decalajul de timp dintre dispozitive și monitor

Întârzierea redusă a intrării diminuează decalajul de timp dintre dispozitive și monitor

Întârzierea la intrare reprezintă timpul care trece între efectuarea unei acțiuni cu dispozitivele conectate și afișarea rezultatului pe ecran. Întârzierea redusă la intrare scurtează decalajul dintre introducerea unei comenzi de pe dispozitive și afișarea acesteia pe monitor, îmbunătățind considerabil experiența în jocurile video care necesită reacții rapide, aspect deosebit de important pentru cei care joacă jocuri competitive într-un ritm alert.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea DP.

  3. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  5. Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii

  6. Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  7. Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  9. Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.