Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
24M2N3200S/01
Lărgeşte orizontul jocurilor
Acest monitor rapid IPS îţi permite să te joci cu precizie şi viteză maxime la 180 Hz. Cu imagini clare de calitate HDR şi rezoluţie Full HD garantată, acest monitor oferă o experienţă excelentă de joc.
Evnia 3000
24 (diagonală de 23,8”/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj recreează imaginea de pe ecran de până la 180 de ori pe secundă, efectiv mai rapid decât un afişaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 180 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru a-i putea ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.
Întârzierea la intrare reprezintă timpul care trece între efectuarea unei acțiuni cu dispozitivele conectate și afișarea rezultatului pe ecran. Întârzierea redusă la intrare scurtează decalajul dintre introducerea unei comenzi de pe dispozitive și afișarea acesteia pe monitor, îmbunătățind considerabil experiența în jocurile video care necesită reacții rapide, aspect deosebit de important pentru cei care joacă jocuri competitive într-un ritm alert.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Avantaje
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Dezavantaje
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Data utilizării 2023-12-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Data utilizării 2023-12-15
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Valoarea timpului de răspuns este egală cu SmartResponse
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Acoperirea Adobe RGB și DCI-P3 pe baza CIE1976, aria sRGB pe baza CIE1931, aria NTSC pe baza CIE1976.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.