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24M1N3200ZS/01
Jocuri la nivel superior
Acest monitor Philips pentru jocuri este un afişaj universal ideal pentru jocuri pe PC pline de acţiune. Tehnologia de sincronizare, rata de reîmprospătare de 165 Hz şi timpul de răspuns de 1 ms asigură o experienţă de joc fără întreruperi. Include un afişaj cu ramă subţire şi Ultra Wide-Color ce îmbunătăţeşte experienţa vizuală captivantă.
Evnia 3000
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redarea sacadată şi cadrele întrerupte. AMD FreeSync™ Premium oferă jucătorilor pasionaţi o experienţă de joc uniformă, fără întreruperi, la performanţe de vârf. Nu există compromisuri, te poţi juca cu încredere cu o rată de reîmprospătare mare, compensare redusă a ratei de cadre şi latenţă scăzută.
Jucați jocuri intense și competitive. Aveți nevoie de un afișaj fără întârzieri, cu imagini ultrafluide. Acest afișaj Philips redesenează imaginea de pe ecran de până la 165 de ori pe secundă, fiind efectiv mai rapid decât un afișaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar dintr-un loc în altul pe ecran, devenind ținte dificil de nimerit. Cu o rată de cadre de 165Hz, beneficiați de acele imagini esențiale care lipsesc de pe ecran și care redau mișcările inamicilor în mod ultrafluid, astfel încât să îi puteți ținti cu ușurință. Cu un decalaj de intrare extrem de redus și fără fragmentarea imaginii, acest afișaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri
MPRT (timpul de răspuns al imaginii video) este un mod mai intuitiv de a descrie timpul de răspuns, care se referă direct la durata dintre vizualizarea unor imagini neclare, cu zgomot, până la afişarea unor imagini clare şi precise. Monitorul pentru jocuri Philips cu MPRT de 1 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea din imaginile video, oferind imagini mai clare şi precise pentru îmbunătăţirea experienţei de joc. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Cumpărător verificat
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Avantaje
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Dezavantaje
Neviem nájsť icc profil na internete
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Data utilizării 2022-11-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Data utilizării 2022-11-03
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
MPRT este pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu poate regla luminozitatea în timp ce MPRT este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
MPRT este modul optimizat pentru jocuri. Activarea MPRT poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
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Monitorul poate arăta diferit față de imaginile de prezentare ale funcțiilor.