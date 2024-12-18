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Monitor Monitor LCD cu SmoothTouch

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MonitorMonitor LCD cu SmoothTouch

242B9T/00

Monitor Monitor LCD cu SmoothTouch

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Software şi drivere

Instrucţiuni manuale

  • PDF fişier, 1.2 MB
  • 18 December 2024

Software Smart Control

  • versiune: V7.0.0
  • ZIP fişier, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuale şi documentaţie

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 101.2 kB
  • 13 June 2023

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 4.9 MB
  • 27 December 2024

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